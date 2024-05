Champions League: Real x Bayern será transmitido nos cinemas | A TARDE

A UEFA Champions League é sucesso de audiência ao redor do mundo e as semifinais desta temporada serão transmitidas nos cinemas de todo o país. O anúncio foi feito pela TNT Sports, emissora detentora dos direitos de transmissão da competição no país.

O embate de gigantes entre Real Madrid e Bayern de Munique, marcado para as 16h de terça-feira, 30, é uma das atrações. Graças à parceria entre a TNT Sports e as redes de cinemas do Brasil, os fãs de futebol poderão se sentir imersos na partida.

Outro confronto das semifinais também será exibido nas telonas, mas ainda não foi divulgado. Para maiores informações, o torcedor deve consultar a programação das salas de cinema de sua cidade.