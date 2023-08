Champions League tem grupos definidos para nova temporada

Com direito a "grupo da morte" composto por Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle, e com o atual campeão, Manchester City ficou no grupo G, junto com RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys, os grupos da Champions League 2023/2024 foram sorteados nesta quinta-feira, 31, em Mônaco.

Os 32 grupos que disputarão a primeira fase da competição foram divididos em 4 potes, o n° 1 contava com os cabeças de chaves, ou seja, os campeões das principais competições da temporada passada. O Real Madrid, maio campeão do torneio, não ganhou a Champions ou o campeonato nacional e ficou no pote 2, enquanto o seu maior rival, o Barcelona e o Sevilla, representaram a Espanha no pote principal.

O grupo A marcará algo interessante, como a reedição da final de 1998/99 entre Bayern de Munique e Manchester United, nesta ocasião, a equipe inglêsa levou a melhor. A última vez que elas se enfrentaram na Champions League foi em 2013/14, pelas quartas de final, desta vez, o time alemão passou de fase.

Grupos da Champions League 2023/24 | Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Conheça os grupos:



Grupo A

Bayern de Munique (Alemanha)

Manchester United (Inglaterra)

Copenhagen (Dinamarca)

Galatasaray (Turquia)

Grupo B

Sevilla (Espanha)

Arsenal (Inglaterra)

PSV (Holanda)

Lens (França)

Grupo C

Napoli (Itália)

Real Madrid(Espanha)

Braga (Portugal)

Union Berlin (Alemanha)

Grupo D

Benfica (Portugal)

Inter de Milão (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Real Sociedad (Espanha)

Grupo E

Feyenoord (Holanda)

Atlético de Madrid (Espanha)

Lazio (Itália)

Celtic (Escócia)

Grupo F

Paris Saint-Germain (França)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Milan (Itália)

Newcastle (Inglaterra)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemanha)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Young Boys (Suíça)

Grupo H

Barcelona (Espanha)

Porto (Portugal)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Royal Antwerp (Bélgica)

A fase de grupos terá o seu início no dia 19 de setembro e ocorrerá até 13 de dezembro, quando conheceremos os classificados para as oitavas. A grande final será em Wembley, na Inglaterra, pela oitava vez na história da competição, mais do que qualquer outro estádio da Europa.

Os melhores da Europa segundo a UEFA | Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Ao fim da cerimônia, a Uefa anunciou os melhores da temporada europeia segundo a organização, Erling Haaland e Aitana Bonmatí foram os protagonistas da noite. Após grande temporada com o Manchester City, somando mais de 50 gols, o título da Premier League e da própria Champions, o jogador Norueguês foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 22/23, também do Manchester City, Pep Guardiola foi eleito o melhor técnico.



No futebol feminino, Aitana levou mais um prêmio na temporada, os anteriores foram Champions League feminina, Campeonato Espanhol e, pela Espanha, a Copa do Mundo, e falando no Mundial, a holandesa Sarina Wiegman foi eleita a melhor técnica após levar a Inglaterra para a final.