Charles diz que aceitaria revanche contra Makhachev em Abu Dhabi

O ex-campeão brasileiro dos pesos-leves (70 kg) do UFC, Charles Do Bronx, está disposto a enfrentar novamente o russo Islam Makhachev, em Abu Dhabi. A declaração foi concedida em entrevista à Ag. Fight.

Antes disso, Charles terá pela frente o iraniano Beneil Dariush, no dia 10 de junho, pelo UFC 289. Caso vença, a eventual revanche ocorreria exatamente um ano após a fatídica luta contra o pupilo de Khabib Nurmagomedov, que resultou na derrota do brasileiro, em 2022.

"Pelo título, por que não? (sobre enfrentar o Makhachev em Abu Dhabi em outubro) Estou pronto, já fui com 15 dias para lá. Se Deus abençoar e eu vencer (Dariush), vou descer e perguntar para o Dana: “E aí Dana, sou o próximo? Quando é? Outubro?’ Nem quero férias, já volto para casa treinando de novo. Não sei se vai ser agora ou amanhã, mas vou me tornar campeão de novo. Está na minha cabeça e no meu coração”, destacou o atleta paulista.

Aos 33 anos, Do Bronx é o atual número 1 do ranking dos pesos-leves, além de ser o atleta brasileiro mais popular em atividade no MMA. Ex-campeão, o especialista de jiu-jitsu soma 33 vitórias, nove derrotas e um ‘no contest’ (luta sem resultado) no cartel.