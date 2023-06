Charles do Bronx derrota Dariush por nocaute no UFC 289

Oito meses após perder o cinturão para Islam Makhachev, o brasileiro Charles do Bronx enfrentou Beneil Dariush e voltou ao octógono de maneira avassaladora.

Na co-luta principal do UFC 289 neste sábado, 10, em Vancouver, no Canadá, do Bronx nocauteou o americano no primeiro round, encerrando a sequência de oito vitórias do adversário.

Com a vitória, Charles Do Bronx confirma seu status de contender número 1 do peso leve do UFC. O lutador brasileiro aumentou seu próprio recorde com sua 20ª finalização da carreira no UFC. Ele desafiou Makhachev e quer uma revanche na briga pelo cinturão.

"O campeão tem nome, é Charles Oliveira! Eu não preciso mandar mensagem, só venho aqui fazer o que eu tô falando. Vocês viram 120% de mim aqui, estou pronto. O campeão tem nome, é Charles Oliveira. Com todo respeito ao Dariush... Dana, eu sou o próximo. Você quer que eu lute na casa dele? Eu luto. Estou aqui", comentou Charles após a luta.