Charles Oliveira se machuca e está fora da disputa de cinturão no UFC | A TARDE

Os fãs brasileiros de esporte de combate acordaram com o verdadeiro 'banho de água fria', na manhã desta quarta-feira, 11. O lutador Charles 'Do Bronx' Oliveira, que disputaria o título no UFC 294, foi cortado da luta por conta de um ferimento no olho.

A informação foi confirmada pelo presidente da organização, Dana White, em coletiva de imprensa. Do Bronx iria enfrentar o russo Islan Makhachev, no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi.

De acordo com o 'manda-chuva' do UFC, Charles teria tido um corte profundo na região do supercílio enquanto fazia um treino de sparring, durante o camping de preparação para o combate.

"Sim, tudo disso é verdade. No round 5 do sparring na última noite, ele deveria estar num avião hoje, abriu a sobrancelha, recebeu pontos. Obviamente não pode voar para lá com isso. Eu entendo ele não querer arriscar perder uma chance como essa", afirmou Dana White.

Com a saída do brasileiro, Alexander Volkanovski foi escalado para a disputa de cinturão. O australiano já havia enfrentado Makhachev em fevereiro deste ano, quando foi derrotado em decisão unânime.

Ex-campeão dos pesos-leve (até 70 kg), Charles também faria sua segunda luta contra o russo. A primeira delas foi quando justamente perdeu o cinturão, após ser finalizado no segundo round.