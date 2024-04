Chefe da Mercedes quer Verstappen para substituir Lewis Hamilton | A TARDE

A Mercedes já tem um nome priortário para substituir Lewis Hamilton, que irá para a Ferrari em 2025. O principal foco da equipe alemã é o atual tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, que atualmente compete pela Red Bull. Nesta semana, surgiram rumores que o piloto gostaria de sair da equipe austríaca, que só ficaram mais intensos após a desistência do GP da Austrália por problemas no freio.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, admitiu que tem Verstappen como objetivo número 1 para o ano de 2025, apesar de não desconsiderar a chegada de outros pilotos para substituir Hamilton.

"É um tipo de relacionamento que precisa acontecer. A menos que Max decida ir e então a vaga não estará mais livre conosco. É um tipo de relacionamento que precisa acontecer num determinado momento, mas não sabemos quando. Olha os níveis de desempenho dele... mas não gostaria de desconsiderar os outros também", avaliou o chefe da Mercedes.

Entre rumores da chegada do holandês à empresa alemã, outro nome também está sendo avaliado é Carlos Sainz, da Ferrari, que venceu o GP da Austrália no último fim de semana. Ainda sem vaga garantida na competição no próximo ano, o espanhol pode compor a Mercedes no lugar de Hamilton, em uma troca de equipes.

Em entrevista à Fox Sports Austrália, Wolff garantiu que a busca para substituir Hamilton é grande, mas o foco atual da equipe segue na atual temporada e na melhora dos seus automóveis. Tendo em vista que, no último GP, os dois pilotos da equipe alemã não ultrapassaram a linha de chegada.

"Acho que temos de olhar para nós mesmos e questionar o que é que podemos fazer com este carro. Depois torna-se tudo muito mais fácil, seja quem for que conduza o segundo carro e para o George (Russell) porque ele tem potencial para ser campeão do mundo e muito mais", garantiu Wolff.