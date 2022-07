Chefe de TV é acusada de pedir fotos seminuas em troca de entrevistas

A gerente do departamento de esportes da TV Gazeta, de São Paulo, Michelle Giannella, é acusada de ter pedido a repórteres ou produtoras que enviassem fotos seminuas a assessores de imprensa ou atletas em troca de entrevistas. A informação é do portal UOL, que afirma ter ouvido duas ex-funcionárias que receberam o pedido em duas oportunidades e mais cinco pessoas que estavam nas reuniões em que esse pedido foi feito.

Segundo a reportagem, as recomendações ficaram frequentes quando Michelle foi promovida a gerente do departamento, em 2019. Ao portal, uma repórter envolvida em um dos episódios relatou a situação e pediu para não ser identificada.

"Já vivi muito machismo na Gazeta, e entrava na brincadeira para conseguir espaço. Foi melhorando, e, quando finalmente já estava fora de moda esse tipo de coisa, tive que ouvir um absurdo desse de uma mulher. Ela falava com sorriso no rosto. Me senti uma incompetente que só conseguiria trabalhar se mostrasse o corpo", afirmou.

Michelle negou os casos. "Isso não existe, isso é mentira. Eu sou mulher, eu estou há 24 anos neste trabalho e eu nunca usei o meu corpo pra me expor ou pra eu conseguir alguma coisa com algum atleta. E falar para uma mulher mandar foto de biquíni para um assessor? Pelo amor de Deus, gente, não tem isso", disse ao site.

A Gazeta também negou que existam reclamações no RH contra Michelle. Em nota, disse que "são infundadas as acusações de assédio moral no departamento de esportes. Não há registros internos e no âmbito jurídico sobre o tema, que chegaram ao nosso conhecimento apenas por intermédio da imprensa. No entanto, com base nessas sinalizações, informamos que a gestão de pessoal do departamento de esportes está sendo acompanhada de perto com o objetivo de garantir a manutenção do bom ambiente profissional da equipe."