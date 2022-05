Chelsea vence Crystal Palace e vai enfrentar Liverpool na final

Cinco dias após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, o Chelsea conseguiu se consolar um pouco ao garantir sua vaga na final da Copa da Inglaterra, com uma vitória sobre o Crystal Palace por 2 a 0 neste domingo nas semifinais.

Os jogadores comandados por Thomas Tuchel tiveram que esperar o segundo tempo para conseguir o triunfo, com gols de Ruben Loftus-Cheek (no minuto 65) e Mason Mount (75).

Com isso, os 'Blues' conquistaram o direito de enfrentar na final em Wembley, no dia 14 de maio, o Liverpool, que venceu o Manchester City por 3 a 2 na semifinal disputada no sábado.

Esse duelo será uma reedição da outra final de copa desta temporada na Inglaterra, a da FA Cup, que foi disputada por essas mesmas duas equipes no final de fevereiro.

Naquela ocasião, o jogo terminou empatado em 0 a 0 e o Liverpool conquistou o título nos pênaltis (11 a 10).

"Naquele jogo demos tudo, até a última cobrança de pênalti, mas não tivemos sorte. Obviamente, agora queremos que seja diferente, embora isso não nos dê a Copa da Liga. Estaremos bem preparados para enfrentar um dos melhores times do mundo, vamos tentar dificultar para eles", prometeu Tuchel.

O Chelsea venceu por 3-2 na terça-feira desta semana no Santiago Bernabéu, em Madri, e esteve perto de chegar às semi-finais da Liga dos Campeões, mas acabou sendo eliminado na capital espanhola, na prorrogação, devido à derrota por 3 a 1 que havia sofrido na ida em Stamford Bridge.

Restava saber como a equipe do sul de Londres havia digerido essa eliminação e os 'Blues', que jogaram de amarelo nessa ocasião, responderam com profissionalismo e eficiência.

"Fizemos um jogo muito disciplinado, muito sólido, muito sério", analisou Tuchel.

Na Premier League, o Chelsea é o terceiro, mas longe da luta pelo título, por isso a FA Cup se apresenta como a oportunidade de terminar o semetre com mais uma taça, que se somaria às que foram conquistadas ao longo da temporada na Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes da Fifa.

Paciência recompensada

Depois dos 120 minutos que o Chelsea teve de jogar na terça-feira em Madri, Tuchel fez apenas três alterações em sua equipe titular em comparação com as que começaram o jogo no Bernabéu, deixando Thiago Silva e N'Golo Kanté no banco.

Ressabiado diante do Crystal Palace, que é apenas o décimo terceiro na Premier League, Tuchel mostrou que levava o jogo muito a sério, apesar de o rival não poder contar, por exemplo, com Conor Gallagher, seu grande meio-campista, que tem contrato com o Chelsea e não pôde ser escalado para esta partida devido a uma cláusula em seu contrato de empréstimo.

O Crystal Palace testou os reflexos do goleiro adversário, Edouard Mendy, em vários momentos do jogo, como aconteceu com o zagueiro Cheikhou Kouyaté, que tentou em um rebote aos 36 minutos e de cabeça após um escanteio aos 60.

O Chelsea não se abalou e aos poucos foi chegando aos domínios do adversário.

O primeiro gol saiu aos 65 minutos, quando um cruzamento de Kai Havertz foi mal afastado pela defesa do Crystal Palace e a bola sobrou para Loftus-Cheek, que não desperdiçou a oportunidade.

Dez minutos depois, Mason Mount marcou o segundo (75), após um cruzamento de Timo Werner e enganou o goleiro Jack Butland com um chute à queima-roupa.

Na reta final da partida, o belga Romelu Lukaku, que havia começado como reserva, acertou a trave (90).

"Não acho que tivemos azar. Tentamos jogar ao nosso melhor, mas o Chelsea foi demasiado bom para nós hoje", admitiu o treinador francês do Crystal Palace, Patrick Vieira.

O Chelsea vai lutar pelo nono título da FA Cup. Venceu o último em 2018, enquanto o Liverpool busca o oitavo e não ergue esse troféu desde 2006.