Chuva causa danos em Centro de Canoagem de Ubaitaba

As fortes chuvas que causaram estragos em pelo menos 92 munícipios da Bahia, 69 deles em situação de emergência, atingiram o Centro de Canoagem de Ubaitaba, no sul do estado.

Material recebido pela reportagem de A TARDE mostra o equipamento esportivo submerso. Segundo informações do Pimenta Blog, o avanço das águas na área urbana da cidade fez com que a Prefeitura de Ubaitaba montasse abrigos em colégios do município para atender as famílias da região.

“Até o momento não dá parra saber a extensão dos danos. O deck, onde o pessoal desce com o barco para ir para a água, foi levado e achamos no distrito de Taboquinha, uns 20 km abaixo. O pessoal conseguiu tirar o material de musculação, caiaque e outras coisas (que estavam dentro do Centro de Canoagem)”,disse o morador Aleiton Oliveira em contato com o portal.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou no boletim divulgado no domingo,25, que são 1.740 desabrigados, 20.262 desalojados e 166.094 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre em todo o estado. Também foram registrados sete feridos e um óbito. O número total de atingidos chega a 188.104 pessoas

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp