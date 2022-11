Chuva de gols e retorno do Milan: Confira os jogos da Champions League

O último dia da fase de grupos da Champions League foi marcado pela "chuva de gols" nas partidas desta quarta-feira, 2. O Paris Saint-Germain, que já estava classificado para as oitavas de final, venceu a Juventus por 2 a 1 em Turim, resultado que não foi suficiente para garantir a liderança do Grupo H, que ficou com o Benfica.

O primeiro lugar da chave ficou com os 'Encarnados', que igualaram o saldo de gols dos franceses com a goleada por 6 a 1 sobre o Maccabi Haifa. O clube português conseguiu ultrapassar o PSG pelo critério de desempate de ter marcado mais gols fora de casa.

Por se classificar em segundo, o time parisiense pode enfrentar nas oitavas equipes como Bayern de Munique, Real Madrid ou Manchester City, a depender o sorteio que será realizado na próxima segunda-feira, 7.

Milan após oito anos

O Milan selou sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear por 4 a 0 o RB Salzburg em San Siro, na última rodada do Grupo E, em grande atuação de Olivier Giroud, com dois gols e duas assistências. A última vez que o clube italiano tinha chegado ao mata-mata da Champions foi na temporada 2013/2014.

Com 10 pontos, o time 'rossonero' ficou com a segunda posição do Grupo E, atrás do Chelsea, com 13, que hoje venceu o Dínamo de Zagreb por 2 a 1 em Londres.

O RB Leipzig conseguiu se classificar para o mata-mata ao golear por 4 a 0 o Shakhtar Donetsk, em Varsóvia. Com um gol e uma assistência do francês Christopher Nkunku, o Leipzig (12 pontos) garantiu o segundo lugar do Grupo F, atrás do Real Madrid (13 pontos), que hoje bateu o Celtic por 5 a 1 no Santiago Bernabéu. Goleada que contou com os gols dos brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior.

O RB Leipzig é o quarto clube da Alemanha a se classificar para as oitavas de final da Champions, depois de Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund.

O Mancheste City venceu o Sevilla por 3 a 1, no Etihad Stadium, pelo Grupo G, que em seu outro jogo teve o empate em 1 a 1 entre Copenhagen e Borussia Dortmund, na Dinamarca. City e Sevilla entraram e campo sem nada a disputar, já que os ingleses já estavam garantidos como líderes da chave e os espanhóis já tinham passaporte carimbado para a Liga Europa.