Circuito Brasileiro de vôlei tem Arthur e Adrielson como campeões

Com uma campanha pautada pela regularidade, Arthur e Adrielson são os campeões do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2023. Na liderança do ranking da temporada com cinco pódios em sete etapas disputadas, a dupla garantiu o título na manhã deste sábado, 16, com vitória nas quartas de final do TOP 12 de Fortaleza, oitava parada do tour nacional. Eles superaram Mateus e Adelmo, outra dupla postulante ao título geral, por 2 sets a 1 (10/21, 21/18 e 15/13).

“O Circuito Brasileiro é muito disputado e de alto nível técnico. O título premia a regularidade que Arthur e Adrielson demonstraram ao longo das etapas. São jogadores jovens, que conseguiram um título de muita importância e inesquecível. Foram muitos momentos de emoção ao longo do ano, e o título está bem entregue. Nosso objetivo é que essa disputa seja cada vez mais acirrada e revele um número cada vez maior de talentos”, comentou Guilherme Marques, diretor de Vôlei de Praia da CBV.

Esta foi a primeira conquista do Circuito Brasileiro para ambos os atletas. O título antecipado veio como fruto da boa sequência de pódios na temporada. Eles venceram as etapas em Campo Grande (MS) e Brasília (DF), e ficaram com a prata em Maringá (PR), Itapema (SC) e Cuiabá (MT).

“O último jogo simbolizou como foi nossa temporada, muita superação e resiliência do nosso time. Em muitas partidas começamos perdendo o primeiro set, mas com muita união e força conseguimos reverter o quadro adverso. O Circuito Brasileiro é muito difícil, são muitas duplas com alto nível, umas sete ou oito duplas com condições de disputar títulos. Esse jogo contra Adelmo e Mateus foi muito tenso pois sabíamos da importância, mas conseguimos a vitória e, com ela, nosso maior objetivo do ano”, avaliou Arthur.

A dupla ainda pode ter mais razões para comemorar no final de semana. Ainda no sábado disputam a semifinal do evento na capital cearense. Eles enfrentam Vitor Felipe e Renato por um lugar na decisão deste domingo (17.9).

“Este título é fruto de um trabalho muito intenso e árduo que fazemos. Nós queremos sempre estar bem um com o outro dentro e fora de quadra, é uma parceria sólida. E estamos conseguindo alcançar isso. Nosso objetivo maior era esse título da temporada”, completou Adrielson.

Fernanda/Karol e Léo Vieira/Matheuszinho ficam com o título do aberto em Fortaleza

Antes da definição do título da temporada para Adrielson e Arthur, o público presente na arena montada na Praia de Iracema acompanhou a decisão do Aberto. No feminino título inédito para Fernanda e Karol que venceram Juliana Simões e Carol Goerl por 2 sets a 1 (21/13, 13/21 e 15/12). A dupla formada pelas jovens de 22 anos tinha conquistado um bronze em Itapema (SC) e a prata em Saquarema (RJ), e desta vez conseguiu subir no lugar mais alto do pódio.

“A gente bateu na trave em outras etapas, e agora aqui em Fortaleza conseguimos o título, é uma sensação incrível. Fortaleza estava muito calor durante todos os jogos, tivemos partidas duríssimas, decididas no tie-break. Agora vamos disputar o TOP 12 em Fortaleza, cidade que eu moro, ou seja, será uma competição em casa, estou muito animada”, avaliou Fernanda

No masculino Léo Vieira e Matheuszinho saíram do Qualifying e conquistaram o título com vitória na decisão sobre Bruno e Luciano por 2 sets a 1 (19/21, 21/14 e 15/10). Foi o segundo ouro da dupla em um Aberto na temporada.

“Viemos do Qualifying e terminamos com o título, e isso mostra o quanto o Circuito é difícil e competitivo. Foi uma competição longa para nós justamente pelos jogos do Qualifying, mas estamos muito felizes com o título e com a possibilidade de voltar a disputar um evento TOP 12, para encerrar a temporada 2023 da melhor forma”, explicou Léo Vieira.

Com o ouro em Fortaleza Fernanda/Karol e Léo Vieira/Matheuszinho também asseguraram a participação na nona e última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2023, que será em João Pessoa (PB) em novembro.

Sandressa/Rosimeire Lima e Wesley/Denilson completaram o pódio do aberto com as medalhas de bronze.