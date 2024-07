Circuito Rei da Quadra tem novo patrocínio master

Casa de apostas será nova patrocinadora do Rei da Quadra - Foto: Divulgação

O circuito Rei da Quadra de basquete 1x1 e 3x3 tem novo patrocínio master. A casa de apostas Bet7K, uma das mais premiadas do país, vai estampar sua marca nas camisetas dos jogadores do circuito, criado com a proposta de ser o maior projeto de esportes urbanos do país.

Na sua última edição, o Rei da Quadra realizou 26 etapas em 9 estados. Além do basquete 1x1 e 3x3, o circuito aciona também outras modalidades, com abrangência esportiva e cultural, para o público jovem, como; breakdance, bmx e escalada, entre outros.

Hip hop, grafite e dança também estão presentes em cada uma das etapas com distribuição de mais de R$ 300.000,00 em prêmios.

"O basquete x1 é hoje uma das modalidades urbanas que mais crescem no mundo! Nossa premissa para o Circuito Rei da Quadra é levar a experiência do esporte e entretenimento para um público jovem e que está cada vez mais exigente. Já realizamos etapas em shoppings, aeroportos, praças e shows. Estamos muito felizes com a chegada da Bet7K, empresa que além do investimento traz também sua expertise no segmento, o que muito contribuirá no crescimento e desenvolvimento da franquia" Diz Maurício Carlos dos Santos, executivo-chefe da MCS.

Por sua vez, Thalita Lacerda, que está à frente da Bet7K, compartilha o entusiasmo pela parceria. "A Bet7k tem como objetivo ter parceiros que pensam como nós, queremos eventos que acrescentem socialmente. O projeto da MCS é exatamente o que estávamos procurando, a empresa está se tornando uma grande parceira, pois se preocupa em realizar eventos sociais, são esportes urbanos que movimentam e engajam a comunidade."

A primeira etapa marcando o início da parceria acontece nesse final de semana em Juiz de Fora/MG, no Shopping Jardim Norte.

Veja vídeo oficial da campanha de lançamento: