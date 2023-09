City vence se mantém na liderança; Brighton agrava crise do United

O Manchester City venceu por 3 a 1 em sua visita ao West Ham (6º) neste sábado (16) e se manteve por mais uma semana na liderança da Premier League, numa quinta rodada em que o Brighton (3º) venceu em Old Trafford (12º), agravando a crise do Manchester United.

Os londrinos abriam o placar no primeiro tempo por meio de James Ward-Prowse (36'), mas o City virou após o intervalo com gols do jovem belga Jéremy Doku (46'), do português Bernardo Silva (76') e do norueguês Erling Haaland (86'), que marcou seu sétimo em cinco jogos do campeonato.

Com esta vitória, a equipe de Pep Guardiola segue 100% com 15 pontos, mais do que o Tottenham, que conquistou os três pontos diante do Sheffield United (17º) com uma virada nos acréscimos, com gols do brasileiro Richarlison, de pênalti (90+8') e do sueco Dejan Kulusevski (90+10).

Embora tenha sido de pênalti, o gol marcado por Richarlison poderá servir ao brasileiro para superar o momento complicado que está vivendo por sua falta de eficiência nas finalizações, tanto no clube quanto na seleção brasileira.

Ele até anunciou recentemente que ia pedir ajuda psicológica e seu treinador nos Spurs, o australiano Ange Postecoglou, declarou na véspera do jogo que estava disposto a oferecer "apoio emocional" ao atacante para que superasse o mau momento.

A equipe visitante abriu o placar minutos antes com um gol do brasileiro Gustavo Hamer (73').

Quem está em terceiro na classificação, com os mesmos pontos do Tottenham, é o Liverpool, que também venceu neste sábado.

Os 'Reds', que não puderam contar com o capitão Virgil van Dijk, suspenso, prolongaram sua invencibilidade para 16 jogos no campeonato, série que começou no final da temporada passada. O Wolverhampton lutou nos últimos 15 minutos e poderia ao menos ter diminuído.

Já a equipe comandada por Jürgen Klopp, que perdia após sofrer um gol do sul-coreano Hwang Hee Chan aos sete minutos, venceu graças a um bom segundo tempo com gols de Cody Gakpo (55'), Andy Robertson (85') e Hugo Bueno (90+2' contra) com duas assistências de Salah.

O atacante egípcio, que havia balançado as redes na vitória sobre o Aston Villa (3-0), antes da pausa internacional para os jogos das seleções, provou mais uma vez que o assédio do futebol saudita para contratá-lo por um salário imenso, durante a pré-temporada, não afetou sua vontade de vencer e nem a sua eficiência.

Após a vitória deste sábado no estádio Le Molineux, o Liverpool soma agora treze pontos em cinco jogos.

E em quarto lugar, três pontos atrás do líder, está o Brighton, que aprofundou um pouco mais a crise do Manchester United após profanar o templo de Old Trafford.

A equipe comandada por Erik Ten Hag sofreu a terceira derrota em cinco jogos e agora está 9 pontos atrás do seu maior rival.

Completamente à deriva, os Red Devils sofreram três gols, marcados por Danny Welbeck (20'), o alemão Pascal Grob (53') e o português João Pedro (71'), antes de diminuir por meio do francês Hannibal Mejbri (73').