Clássico à vista! Relembre as maiores goleadas do Ba-Vi | A TARDE

Cercado por uma grande expectativa, Vitória e Bahia se enfrentam na tarde do domingo, 18, no Barradão, a partir das 16h, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. Assim, melhor do que assistir um dos maiores clássicos do Brasil, é presenciar um jogo recheado de gols, para um lado ou para o outro.

Por isso, o Portal A TARDE reuniu algumas das maiores goleadas do Ba-Vi para te relembrar e aplacar um pouco da ansiedade para o fim de semana. Até porque, seja rubro-negro ou tricolor, o seu time do coração já humilhou o maior rival dentro das quatro linhas do gramado.

Cara de gato? O Bahia já marcou 10 gol em uma mesma partida

Há 85 anos, em 1939, a maior goleada do clássico, até hoje, ocorreu. No estádio Campo da Graça, o Bahia aplicou um sonoro 10 × 1 contra o maior rival em uma partida amistosa. Possivelmente, você não conseguiu assistir com os seus próprios olhos essa partida histórica, mas com certeza já ouviu e falou, seja para se beneficiar em cima do adversário ou sendo provocado pela derrota.

Torcida do Bahia | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

2013: goleada dupla e inauguração da Arena Fonte Nova

Mas pode ficar tranquilo, torcedor Rubro-Negro, o Campeonato Baiano de 2013 está presente na memória dos baianos com duas goleadas históricas do Leão. Na 4ª rodada, primeiro jogo após a inauguração da Arena Fonte Nova, o Vitória derrotou o Bahia por 5x1, levando a torcida presente no local à loucura, seja de emoção ou raiva.

Porém, não parou por aí, no jogo de ida da final, com a possibilidade de se vingar do resultado anterior, o Bahia foi derrotado pelo Vitória novamente, desta vez por 7x3. Na ocasião, Dinei, ídolo do Leão, marcou 4 gols e, além de ser campeão baiano na edição, foi o craque do campeonato.

Jogadores do Vitória comemorando goleada | Foto: Divulgação

Carlito! Artilheiro do clássico, marcou quatro gols e foi campeão da edição



Em 1952, sete anos antes de se tornar o primeiro campeão Brasileiro, o Bahia recebeu o Vitória na Fonte Nova em partida válida pelo Campeonato Baiano. Na ocasião, sem deixar espaço para o maior adversário, o Esquadrão aplicou uma sonora goleada de 6x1, com quatro gols de Carlito, maior goleador da história do Ba-Vi, visto que marcou 21 vezes.







Outro grande triunfo, ainda no século passado, do Bahia sobre o Vitória ocorreu em 1940, quando as equipes se enfrentaram no estádio Campo da Graça. Em partida válida pelo Campeonato Baiano, o Esquadrão derrotou o Leão por um sonoro 7x2, garantindo mais uma vaga na lista de goleadas históricas do clássico.

6x2: maior goleada do Ba-Vi no Barradão

Muitos anos depois, em 2005, quando ambas as equipes caíram para a Série C do Campeonato Brasileiro, Vitória e Bahia entraram em campo ainda pela fase classificatória do Campeonato Baiano. Na ocasião, jogando no Barradão, o Leão derrotou o Super Homem por 6x2 e algumas semanas depois se tornou campeão da edição. Até agora o placar deste clássico está na memória do Estádio Manoel Barradas, visto que foi a maior goleada entre a dupla Ba-Vi que ocorreu ali.

Torcida do Vitória | Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Será que neste domingo outra goleada histórica acontecerá no Santuário do Leão? A ansiedade está a mil, mas a resposta para essa pergunta só será divulgada após o apito final no domingo.