Classificados, Botafogo empata sem gols e Atlético-MG goleia | A TARDE

O Botafogo empatou em 0 a 0 fora de casa com o Junior Barraquilla na noite desta terça-feira, 28, em duelo do Grupo D. Os dois times já estavam classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores 2024, mas a equipe brasileira terminou em segundo na chave.

O empate era suficiente para que os colombianos terminassem em primeiro. As duas equipes encerraram a primeira fase com 10 pontos, mas o Junior Barranquilla teve melhor saldo de gols.

No outro duelo, a LDU venceu o Universitario por 2 a 0 e avançou, com 7 pontos, aos playoffs da Copa Sul-Americana. Os peruanos terminaram em último, com 5.

Atlético-MG 4x0 Caracas-VEN

O Atlético-MG, que já estava classificado às oitavas de final, garantiu a primeira colocação do Grupo G da Libertadores após golear o Caracas por 4 a 0. Pedrinho, duas vezes, Alisson e Hulk marcaram os gols da partida na Arena MRV, pela 6ª rodada da fase de grupos. Agora, o Galo seca Talleres, Palmeiras e River Plate para alcançar a melhor campanha geral.

Hulk comemora um dos gols do Atlético-MG sobre o Caracas-VEN | Foto: Douglas Magno | AFP

As oitavas de final da Libertadores serão disputadas nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Os confrontos serão conhecidos através de sorteio, previsto para a próxima segunda-feira, dia 3, em Luque, no Paraguai.

