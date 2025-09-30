Menu
HOME > ESPORTES
FUTEBOL BAIANO

Clube baiano vende 90% da SAF para agência de marketing esportivo

O grupo brasileiro TLS Sports fechou o acordo por 20 milhões de reais

Marina Branco

Por Marina Branco

30/09/2025 - 15:06 h
Taça do Campeonato Baiano
Taça do Campeonato Baiano -

Cada vez mais, as SAFs dominam o mundo do futebol - e agora foi a vez do Atlético de Alagoinhas de entrar para a lista dos clubes de Sociedade Anônima do Futebol. O time do interior da Bahia oficializou a venda de 90% de sua SAF ao grupo brasileiro TLS Sports, agência de marketing esportivo.

O acordo foi fechado por 20 milhões de reais e aprovado por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última segunda-feira, 29. Com a negociação, a TLS Sports passa a assumir a gestão do departamento de futebol, enquanto os 10% restantes permanecem sob controle da associação civil.

O Carcará, assim, se junta a outros clubes brasileiros que aderiram ao modelo de SAF como estratégia para modernizar a administração, atrair investimentos e ganhar competitividade no cenário nacional.

Conheça o Atlético-BA

Fundado em abril de 1970, o Atlético-BA é reconhecido como um dos principais representantes do interior baiano. O clube viveu seu auge recente ao conquistar, de forma consecutiva, os títulos do Campeonato Baiano em 2021 e 2022, inéditos para o clube que não tinha nenhuma taça de Baianão, quebrando a histórica hegemonia de Bahia e Vitória no futebol estadual.

Na temporada atual, o Carcará chegou até as semifinais do Baianão, sendo eliminado pelo Vitória e ficando com a 4ª colocação, resultado que garantiu ao clube uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

Ver todas

x