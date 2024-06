Clube brasileiro "anuncia" contratação de Haaland e viraliza nas redes | A TARDE

O Fluminense anunciou a contratação do atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Pelo menos era o que informava o site oficial da equipe carioca na noite desta segunda-feira, 27. O clube, no entanto, informou que o site foi invadido por um hacker.

A falsa matéria afirmou que Haaland havia sido contratado "após intensas negociações e um grande esforço de nossa diretoria" e que a chegada do centroavante "será um marco decisivo para a virada da nossa temporada".

Ela conta ainda com uma fala fake da estrela. "Sempre tive um desejo profundo de novos desafios e de contribuir para clubes com histórias ricas e torcidas apaixonadas. Quando soube do interesse do Fluminense, fiquei imediatamente empolgado. Estou aqui para ajudar o time a superar esta fase difícil e alcançar grandes conquistas. Vamos, Fluzão!"

Até o momento da publicação desta matéria o problema no site não havia sido resolvido. Confira a capa do site com o anúncio do hacker:

Anúncio de Haaland no site oficial do Fluminense | Foto: Reprodução

