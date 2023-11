Clube brasileiro é indicado ao prêmio de melhor time do mundo; confira | A TARDE

Após conquista inédita da Copa Libertadores, o Fluminense pode levar mais um troféu para casa em 2023. A equipe comandada pelo treinador Fernando Diniz foi indicada ao prêmio concedido pelo Globe Soccer Awards, como um dos melhores times do mundo.

A escolha do Tricolor para compor essa seleta lista foi feita por júri composto de jogadores e treinadores internacionais, como Deco, Figo, Antonio Conte, Marcelo Lippi, Fabio Capello, Adriano Galliani e Jorge Nuno Pinto da Costa.

O campeão da Libertadores é a única equipe brasileira a figurar na relação, mas está acompanhado do Boca Juniors, vice-campeão da competição, entre as equipes sul-americanas. Os outros concorrentes são Al Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Feyenoord, Inter de Milão, Manchester City, Napoli, PSG, Roma, Sevilla, Union Berlin, Urawa Red Diamonds, West Ham e Wydad.

Criado em 2010 com prêmios apenas para dirigentes e agentes, o Globe Soccer passou a dar troféus também para jogadores em 2011. O primeiro a ser eleito o melhor do ano em Dubai foi Cristiano Ronaldo. A premiação dos finalistas ocorrerá no dia 19 de janeiro de 2024, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.