Clube da 7ª divisão faz proposta por Haaland

O Ashton United, clube da 7ª divisão do Campeonato Inglês, fez uma proposta ousada por Haaland, atacante e artilheiro do Manchester City. O convite aconteceu porque o "Cometa" não disputará a Copa do Mundo do Catar, já que sua seleção, a Noruega, não se classificou.

O "empréstimo" seria pelo período em que Haaland ficará parado, já que todos os campeonatos do mundo serão suspensos durante o Mundial. A intenção é que o centroavante mantenha a forma física e o ritmo de jogo.

“Com os atuais campeões da Premier League fora de ação até o final de dezembro devido à Copa do Mundo da FIFA de 2022, os Robins entraram em contato com nossos vizinhos no Etihad para manter a forma física de Haaland com ele não envolvido no Catar”, diz um trecho do comunicado.

O técnico do clube do norte da Inglatera, Michael Clegg, brincou o fato da proposta ousada. "O City não está jogando, e queremos ajudar mantendo Erling em forma, faz mais sentido do que ele jogar golfe por seis semanas", disse.

Em 2022, o craque norueguês, de 22 anos, acumula 18 partidas e incríveis 23 gols, mantendo uma média de1,28 gol por jogo. São 18 gols na Premier League e 5 tentos na Liga dos Campeões.