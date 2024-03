Clube de baiano perde pontos na Inglaterra por Fair Play Financeiro | A TARDE

O Nottingham Forest, clube inglês onde atua o volante baiano Danilo, perdeu quatro pontos na Premier League, após ter sido pego no Fair Play Financeiro na temporada 22/23. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em uma análise de uma comissão independente da liga inglesa.

Foram realizadas duas audiências até que o caso fosse definido pela comissão. O Nottingham, inclusive, tentou apresentar provas para atenuar a decisão, porém não foi acatado.

Clubes ingleses podem ter um déficit de até 105 milhões de libras (cerca de 668 milhões de reais) em um período de três anos, porém não se aplica ao clube punido, já que passou dois anos na segunda divisão. Vale lembrar que a equipe foi uma das que mais foi ao mercado nas duas últimas janelas de transferências, com 35 jogadores contratados.

O Nottingham, que já estava em uma situação delicada no campeonato, agora está no Z-3, com 21 pontos, na 18ª colocação. Esse é o segundo caso na temporada, já que o Everton perdeu 10 pontos, que foram reduzidos para seis em fevereiro.