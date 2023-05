Clube de canoa havaiana ajuda a transformar vidas em Salvador

A canoa havaiana, um esporte que tem conquistado cada vez mais fãs, é muito mais do que apenas uma atividade física prazerosa. Além de trazer benefícios para a saúde física e mental, como melhora do condicionamento e fortalecimento do sistema imunológico, esse esporte também se tornou uma ferramenta de transformação social.



Um exemplo notável é o clube Kaiaulu Va'a, localizado na Praia da Preguiça, no Comércio, em Salvador. Criado em março de 2021, o clube foi fundado pela advogada e empresária Lorena Lago, juntamente com o Professor de Remo Sérgio Luiz Oliveira, com o objetivo de proporcionar um novo esporte e experiência ao ar livre para todos.

O nome Kaiaulu Va'a significa "Comunidade da Canoa", refletindo o espírito coletivo desse esporte. A sensação de comunidade é reforçada pelos monitores do clube, que são formados e capacitados pelo próprio projeto. Além disso, muitos desses monitores são moradores das regiões próximas, como Ladeira da Preguiça, Gamboa e Solar do Unhão.

Atualmente, o clube conta com mais de 200 alunos e 10 colaboradores. Ao longo do tempo, eles já beneficiaram mais de 5 mil pessoas por meio de diversos projetos. Um deles é o "Jovem Aprendiz para o Remo", um projeto pioneiro no Brasil que oferece oportunidades de trabalho para adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.

Outro projeto importante é o "Remo sem Fronteiras", em parceria com a Associação de Remo Salvador, que promove a participação e democratização do esporte para pessoas com deficiência física, visual e auditiva. O clube também possui o "Instituto Sagrado Coração de Jesus", que oferece capacitação e qualificação básica para jovens.

Além desses projetos, o Kaiaulu Va'a oferece formações específicas para o remo, incluindo treinamento em segurança, técnicas de remada e manutenção de equipamentos. Tudo isso é feito para garantir a segurança dos praticantes durante o esporte.

Se você tem interesse em participar das aulas, treinos, passeios, expedições e outras atividades oferecidas pelo Kaiaulu Va'a, entre em contato pelo WhatsApp: (71) 9 8419-6372, siga o Instagram @kaiauluvaa ou acesse o site. Descubra como a canoa havaiana pode transformar sua vida e faça parte dessa comunidade acolhedora e inclusiva.