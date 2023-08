Clube espanhol lança camisa em homenagem a Bebeto e Mauro Silva

O Deportivo La Coruña, atualmente na terceira divisão da Espanha, lançou nesta sexta-feira, 4, o seu segundo uniforme para a temporada 2023/24. A nova camisa, intitulada "DÉ Brasil", homenageia os brasileiros Bebeto e Mauro Silva, que foram campeões da Copa do Mundo de 1994 enquanto defendiam as cores do clube espanhol.

O atacante Bebeto defendeu as cores do La Coruña de 1992 a 1996 e balançou as redes 115 vezes em 162 jogos. Nesse período, o baiano conquistou a Copa do Rei na temporada 1994/95 e a Supercopa da Espanha em 1995.

Já o volante Mauro Silva foi um dos pilares do La Coruña de 1992 a 2005, acumulando mais de 440 partidas. Seu talento e dedicação o levaram a uma coleção de títulos, incluindo duas Copas do Rei e três Supercopas da Espanha, além do Campeonato Espanhol de 1999/00.

A nova camisa do Deportivo La Coruña para a temporada 2023/24 é uma homenagem não apenas aos feitos desses jogadores, mas também à seleção brasileira. Com um design que lembra fortemente o uniforme do Brasil de 1994.