Clube faz campanha para garantir inscrição na Série B do Baianão | A TARDE

Fora da elite do futebol baiano desde 2022, quando foi rebaixado para a segunda divisão, o Vitória da Conquista tentou o acesso no ano passado, mas foi eliminado na semifinal pelo Jacobina. Com dificuldades financeiras, o clube segue na luta para manter as atividades e lançou uma campanha para os torcedores ajudarem na temporada 2024.

Neste sábado, 24, o Vitória da Conquista anunciou que venderá camisas de 2024, que ainda estão sendo produzidas, em valor promocional (R$ 125). O valor arrecadado com as vendas será integralmente destinado ao pagamento da inscrição do Bode na Série B do Campeonato Baiano, que custa R$ 8 mil e deve ser paga até o dia 15 de março.

“Ao adquirir este símbolo de união e identidade, você não estará apenas vestindo as cores do nosso time, mas estará também contribuindo diretamente para a nossa participação neste importante campeonato”, divulgou o Vitória da Conquista em comunicado.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato com o número (77) 99128-8019 e encomendar a sua camisa do Vitória da Conquista. “Contamos com vocês para tornar este sonho realidade. Juntos, vamos escrever mais um capítulo inesquecível na história do nosso amado Alviverde”, concluiu o Bode.