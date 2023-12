Clube japonês acusa Santos de 'meter o louco' para contratar Carille | A TARDE

Fábio Carille foi anunciado para sua segunda passagem no Santos, o que surpreendeu o V-Varen Nagasaki, seu último clube de retornar ao Peixe. Os japoneses afirmam nem sequer terem recebido uma proposta oficial pela contratação do treinador.

Em nota, o Nagasaki disse que foi avisado da intenção de Carille de assinar com o Santos apenas na quarta-feira (19), então o clube teria ficado no aguardo da resposta definitiva do técnico, já que o próprio teria anteriormente dito que ficaria no Japão para a próxima temporada.

No entanto, nesta quarta-feira (20), o V-Varen Nagasaki foi pego de surpresa com o anúncio oficial da chegada de Carille no Peixe. No comunicado, o presidente Asahito Takada, disse que o clube japonês estava "perplexo com a situação" e que ainda buscaria uma resolução no ocorrido.

O clube japonês afirma que deveria receber o pagamento pela multa rescisória de Fábio Carille, valor próximo de R$ 7 milhões. Vale lembrar que, apesar de apresentado, o treinador ainda não assinou contrato com o Santos devido ao empossamento recente do presidente Marcelo Teixeira, que só poderá assinar documentos em janeiro.