HOME > ESPORTES
REFORMA

Clube tradicional do Brasil garante acesso e terá estádio moderno de R$ 400 milhões

Arena terá capacidade para 21 mil pessoas e poderá receber até 38 mil em eventos

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 10:04 h | Atualizada em 06/11/2025 - 11:07
A Ponte Preta vai reconstruir o Estádio Moisés Lucarelli em uma moderna arena de R$ 400 milhões, mantendo elementos históricos e aumentando a capacidade para jogos e eventos.
A Ponte Preta vai reconstruir o Estádio Moisés Lucarelli em uma moderna arena de R$ 400 milhões, mantendo elementos históricos e aumentando a capacidade para jogos e eventos.

O Estádio Moisés Lucarelli, conhecido como Majestoso e casa da Ponte Preta, passará por uma grande reforma para se transformar em uma arena moderna. A novidade foi apresentada durante a reunião do Conselho Deliberativo do clube, realizada na terça-feira, 4, e imagens do projeto já foram divulgadas.

Atualmente, o estádio comporta 19.200 torcedores, mas a reforma prevê aumentar a capacidade para 21 mil pessoas em dias de jogos, podendo chegar a 38 mil em shows e outros eventos.

Apesar da modernização, a Ponte Preta garante que a identidade do estádio será preservada, mantendo seus elementos arquitetônicos e culturais.

O investimento estimado na obra é de R$ 400 milhões, e a reforma será realizada em parceria com a empresa Quadra Capital, especializada em gestão de recursos via fundos de investimento.

Veja imagens do projeto

    |
    |
    |
Ainda não foram divulgados detalhes sobre o modelo de negócio ou o cronograma completo das obras.

A Ponte Preta, atual campeã da Série C, busca com a reforma não apenas ampliar a capacidade e modernizar a infraestrutura, mas também transformar o Majestoso em um espaço multiuso, capaz de receber eventos culturais e esportivos de grande porte.

Segundo a empresa responsável pelo projeto, a modernização seguirá o padrão de arenas contemporâneas, proporcionando conforto, segurança e tecnologia, sem comprometer a história do estádio, símbolo do futebol campineiro.

x