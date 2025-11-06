REFORMA
Clube tradicional do Brasil garante acesso e terá estádio moderno de R$ 400 milhões
Arena terá capacidade para 21 mil pessoas e poderá receber até 38 mil em eventos
O Estádio Moisés Lucarelli, conhecido como Majestoso e casa da Ponte Preta, passará por uma grande reforma para se transformar em uma arena moderna. A novidade foi apresentada durante a reunião do Conselho Deliberativo do clube, realizada na terça-feira, 4, e imagens do projeto já foram divulgadas.
Atualmente, o estádio comporta 19.200 torcedores, mas a reforma prevê aumentar a capacidade para 21 mil pessoas em dias de jogos, podendo chegar a 38 mil em shows e outros eventos.
Apesar da modernização, a Ponte Preta garante que a identidade do estádio será preservada, mantendo seus elementos arquitetônicos e culturais.
O investimento estimado na obra é de R$ 400 milhões, e a reforma será realizada em parceria com a empresa Quadra Capital, especializada em gestão de recursos via fundos de investimento.
Veja imagens do projeto
| | |
Ainda não foram divulgados detalhes sobre o modelo de negócio ou o cronograma completo das obras.
A Ponte Preta, atual campeã da Série C, busca com a reforma não apenas ampliar a capacidade e modernizar a infraestrutura, mas também transformar o Majestoso em um espaço multiuso, capaz de receber eventos culturais e esportivos de grande porte.
Segundo a empresa responsável pelo projeto, a modernização seguirá o padrão de arenas contemporâneas, proporcionando conforto, segurança e tecnologia, sem comprometer a história do estádio, símbolo do futebol campineiro.
