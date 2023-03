Clubes acertam transmissão para Série B e devem receber R$ 10 milhões

Após incertezas sobre a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, os clubes assinaram nesta quinta-feira, 9, o contrato com a empresa Brax para as próximas quatro temporadas. Em 2023, o valor pago será de R$ 210 milhões divididos de maneira igualitária entre as 20 equipes.

Com esse contrato, cada time deve receber cerca R$ 10,5 milhões para disputar a Segundona. Outro ponto positivo definido no encontro, é o compromisso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em arcar com as despesas de logística durante a disputa.

Agora a Brax vai ao mercado para negociar transmissão das partidas. A expectativa é que em 2024 o valor suba para R$ 231 milhões; 2025: R$ 254 milhões e em 2026: R$ 290 milhões.

Segundo estimativa dos gestores dos times que disputam a Série B, o valor livre será 10% maior comparado com os anos anteriores.