HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO

Clubes baianos surpreendem e anunciam o mesmo treinador; entenda

Campeão do campeonato capixaba fechou acordo com dois clubes para 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/10/2025 - 19:52 h
Rodrigo Fonseca, novo técnico do Jequié e Fluminense de Feira
O Jequié e o Fluminense de Feira anunciaram o mesmo treinador na noite desta quinta-feira, 30. Com parceria administrativa entre as equipes, a dupla será comandada pelo técnico Rodrigo Fonseca no Campeonato Baiano e na Série B, respectivamente, em competições que acontecem em momentos distintos na próxima temporada.

A Série A do Baianão ainda não foi detalhada pela FBF, mas pode ser disputada de 11 de janeiro a 8 de março de acordo com a nova regra da Confederação Baiana de Futebol (CBF). A segunda divisão, por outro lado, deve seguir a tradição e ocorrer entre junho e julho de 2026.

O Jequié se manteve na Série A do Baiano na última edição, terminou em sétimo lugar com nove pontos e quer alcançar novos voos em 2026. O cenário no Fluminense de Feira é distinto e o Touro do Sertão quer conquistar o acesso à elite do futebol baiano após parar na semifinal neste ano.

Rodrigo Fonseca chega aos clubes após se destacar no comando Rio Branco, do Espírito Santos, onde foi eleito o melhor técnico do Campeonato Capixaba com o título do torneio. O treinador soma passagens no futebol nordestino e, inclusive, passou pelo Barcelona de Ilhéus e Vitória da Conquista, da Bahia.

"O técnico Rodrigo Fonseca chega para liderar as equipes na disputa do Baianão 2026, trazendo na bagagem uma temporada vitoriosa, campeão capixaba e eleito melhor treinador do campeonato em 2025. Com experiência, disciplina e mentalidade vencedora, Rodrigo assume o desafio de conduzir os clubes a grandes campanhas!", disse o Jequié em pronunciamento oficial.

campeonato baiano Fluminense de Feira Jequié

