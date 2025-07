Clubes baianos voltam a campo pela Série D: confira os jogos

Leandro Campos terá que administrar logística difícil da Juazeirense para o jogo contra o União-TO - Foto: Ascom / Juazeirense

Após uma pausa de 15 dias, os clubes baianos voltam a campo neste fim de semana pela 10ª rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Juazeirense, Jequié e Barcelona de Ilhéus seguem na disputa pelo Grupo A4 da competição nacional.

Juazeirense enfrenta o União-TO fora de casa e fará longa viagem

Vice-líder da chave com 15 pontos e há duas rodadas sem perder, a Juazeirense terá um grande desafio logístico para o confronto com o União-TO, neste sábado (28), às 17h, no Estádio Mirandão, em Araguaína (TO).

A delegação do Cancão de Fogo iniciou a viagem às 3h15 da madrugada desta sexta-feira (27), partindo de Petrolina rumo a São Paulo, com escala prevista para Palmas (TO) às 9h30. Após o almoço, o time ainda enfrentará entre cinco a seis horas de estrada de ônibus até Araguaína, local da partida, onde deve chegar às 17h30, véspera do jogo.

Em relação a equipe que empatou sem gols com o Penedense, a base deverá ser mantida pelo técnico Leandro Campos. Vale salientar que o clube dispensou recentemente o lateral-esquerdo Mateus e o meia Felipe Benedetti. Em contrapartida, acertou a contratação do volante William Mococa.

Jequié e Barcelona fazem duelo de opostos no Waldomirão

Já no domingo, 29, às 16h, acontece o duelo baiano entre Jequié e Barcelona de Ilhéus, no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié. O jogo fecha a rodada e tem importância direta na briga por vagas no G-4 do grupo.

O Jipão ocupa a 4ª colocação com 14 pontos, mas vem de derrota fora de casa para o Lagarto, que tem a mesma pontuação e aparece logo atrás, perdendo no saldo de gols. O time do técnico Erivaldo Oliveira busca reencontrar o caminho das vitórias para não deixar a zona de classificação.

Do outro lado, a Onça Pintada de Ilhéus, comandada por Paulo Sales, chega embalado pela primeira vitória na competição, e logo diante do líder ASA que estava invicto. Com apenas sete pontos e na vice-lanterna, a Onça Pintada tenta embalar uma reação e se aproximar do pelotão de cima.