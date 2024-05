Clubes da Liga Forte União são favoráveis a paralisação do Brasileirão | A TARDE

Os clubes que fazem parte da Liga Forte União confirmaram ser a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro até o dia 31 de maio, devido aos problemas causados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul e prejudicaram Internacional, Grêmio e Juventude, que estão envolvidos na competição. A confirmação veio através da assinatura de um ofício encaminhado pela CBF, que pediu uma posição oficial.

Assinaram a nota Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco da Gama.

"Nesta segunda-feira, todos os clubes da Liga Forte União na Série A se posicionaram perante o ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol. De forma unânime e em bloco, todos são a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio de 2024. A paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição", informa a nota.

De acordo com inforçaões a Defesa Civil do Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira, 13, já são 450 cidades gaúchas assoladas pelas enchentes no estado. São 147 pessoas mortas por conta da tragédia, com 127 desaparecidos, além de 76 mil pessoas resgatadas e outras 538 mil desabrigadas. Ainda segundo o órgão, o nível da água do Lago Guaíba, em Porto Alegre, é de 5,05 metros.

