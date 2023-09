Clubes da Série A cederam 34 jogadores para seleções nas Eliminatórias

As eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo-2026 começam na próxima quinta-feira, 7. Mesmo sem jogadores cedidos a Seleção Brasileira (o goleiro Bento chegou a ser convocado, mas foi cortado por lesão) o Athletico Paranaense é o clube brasileiro que mais forneceu jogadores para seleções neste início de Data Fifa.

Cinco atletas do Furacão foram convocados: O experiente meio-campista Arturo Vidal foi chamado pela seleção chilena, o atacante Agustín Canobbio jogará pelo Uruguai, integrado a base do clube paranaense, o atacante Fernando Nava defenderá a Bolívia, além dos argentinos Lucas Esquivel e Bruno Zapelli que vão atuar ao lado do craque Lionel Messi.

Vale salientar que o Athletico cederá dois jogadores para a Seleção Brasileira pré-olímpica, caso do goleiro Mycael e do badalado atacante Vitor Roque, que já atuou pela seleção principal.

Das 20 agremiações que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 terão jogadores atuando na Data Fifa no mês de setembro. São 34 jogadores convocados por 10 seleções nacionais diferentes.

Confira os jogadores convocados de cada clube brasileiro:





ATHLETICO-PR: 5

Agustín Canobbio (Uruguai), Arturo Vidal (Chile), Bruno Zapelli (Argentina), Fernando Nava (Bolívia) e Lucas Esquivel (Argentina)



INTERNACIONAL: 4

Charles Aránguiz (Chile), Enner Valencia (Equador), Johnny (EUA) e Sergio Rochet (Uruguai)



PALMEIRAS: 4

Gustavo Gómez (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai), Raphael Veiga (Brasil) e Richard Ríos (Colômbia)



SANTOS: 4

Miguel Terceros (Bolívia), Enzo Monteiro (Bolívia), Tomás Rincón (Venezuela) e Yeferson Soteldo (Venezuela)



FLUMINENSE: 3

André (Brasil), Nino (Brasil) e Jhon Arias (Colômbia)



CORINTHIANS: 2

Bruno Méndez (Uruguai) e Matías Rojas (Paraguai)



GRÊMIO: 2

Felipe Carballo (Uruguai) e Mathías Villasanti (Paraguai)



RED BULL BRAGANTINO: 2

José Hurtado (Equador) e Leonardo Realpe (Equador)