Clubes do Baianão realizam amistosos preparatórios; veja resultados | A TARDE

O primeiro final de semana de 2024 foi de muita bola rolando no interior do estado. As equipes baianas seguem em preparação para a temporada. Com exceção de Juazeirense e Jacuipense, que já entraram em campo oficialmente, todos os outros seis clubes do interior que vão disputar o Campeonato Baiano, disputaram amistosos.

No sábado, 6, três confrontos foram realizados. Na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Bahia de Feira perdeu por 1 a 0 para o recém promovido Jequié, com gol de Igor Badio. Já no Mário Pessoa, em Ilhéus, Barcelona e Itabuna empataram em 1 a 1, em jogo que aqueceu a rivalidade na região sul do estado. E em Alagoinhas, no Carneirão, o Atlético goleou o Olímpico-SE por 4 a 1.

Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Olímpico-SE | Foto: Divulgação | AAC

No domingo, 7, foi a vez do Jacobina colocar seu time em campo. No estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim, o Jegue da Chapada empatou em 1 a 1 com o Petrolina-PE. Luan Rodrigues abriu o placar para a equipe baiana, enquanto Do Santos, de pênalti, empatou para a Fera Sertaneja.

Com a pré-temporada se aproximando do fim, os clubes já estão com a mente na estreia do Campeonato Baiano. A bola rola a partir de domingo, 14 de janeiro, confira todos os jogos:

14 de janeiro:

16h - Bahia de Feira x Jacobina

18h30 - Itabuna x Atlético

17 de janeiro:

17h - Barcelona x Juazeirense

19h15 - Jacuipense x Vitória

21h30 - Bahia x Jequié