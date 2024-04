Clubes europeus preparam oferta de R$ 1 bi para Vini Jr. | A TARDE

Paris Saint-Germain, Liverpool e Chelsea demonstram interesse em Vinicius Jr. e peparam uma oferta de 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão, na cotação de hoje) pelo atacante.

Segundo informações do jornal espanhol Sport, caso a negociação seja realizada nesse montante, o Vini Jr. se tornaria o segundo jogador mais caro de todos os tempos, atrás apenas de Neymar, que acertou com o PSG por 222 milhões de euros em 2017.

No entanto, o atacante tem contrato com o Real Madrid até 2027 e chegou a manifestar a vontade de permanecer no clube, apesar das especulações.

Em coletiva na seleção brasileira, o brasileiro afirmou que pensou em deixar o clube após ataques racistas, mas decidiu permanecer para não dar "o que querem aos racistas".

"Vou seguir lutando e jogando no melhor do mundo, ganhando títulos e fazendo muitos gols, para que vejam cada vez mais a minha cara", disse.