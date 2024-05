Clubes pedem interrupção do Brasileirão devido as chuvas no RS | A TARDE

O Brasileirão Série A de 2024 pode ser paralisado ainda nesta reta inicial. A questão foi solicitada pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, e o do Grêmio, Alberto Guerra. Eles fizeram o pedido para a CBF por conta da catástrofe causada pela chuva, que tem tomado conta do Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Além disso, na segunda-feira,06, os dois cartolas tiveram contato com alguns dirigentes de outros clubes da primeira divisão nacional em busca de apoio para fazer acontecer a interrupção do torneio.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol optou por apenas adiar exclusivamente os jogos dos times gaúchos pelas competições nacionais da semana que vem, como na última rodada.

A decisão foi repudiada por Grêmio e Internacional, pois alegam ser prejudicial na disputa do restante da competição, visto que as equipes gaúchas acumulariam jogos, com pontuação atrás dos demais e jogariam em um curto espaço de tempo.

Diante da situação complicada vivenciada pela população do sul do país, os dirigentes pedem a paralisação imediata do campeonato por pelo menos 20 dias, até tudo se acertar.

A CBF preza a organização do calendário deste ano, porém, o clima de desespero e alerta na região do Rio Grande do Sul torna inviável a possibilidade das equipes retomarem as atividades e muito menos ter confrontos.

Veja as partidas que devem ser adiadas até o momento:

Atlético-MG x Grêmio - sábado (11), na Arena MRV, em Belo Horizonte

Inter x Juventude - segunda-feira (14), no Beira-Rio, em Porto Alegre

