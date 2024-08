Colo-Colo supera o Grapiúna e conquista acesso para a elite do Baianão

Jogadores e comissão técnica comemoram acesso - Foto: Rafael Falcão | Colo-Colo FR

Fora da primeira divisão desde 2016, o Colo-Colo de Futebol e Regatas está de volta à elite do futebol baiano. O acesso foi confirmado na tarde deste sábado, 27, após empate sem gols diante do Grapiúna, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana. Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, a equipe subiu de divisão e garantiu uma vaga na decisão da Série B do Campeonato Baiano.

Campeão em 2006, o Colo-Colo contou com um belíssimo trabalho do técnico Paulo Sales para retornar à elite. O treinador chegou à marca de nove acessos na carreira e mostrou que não é conhecido como ‘Rei do Acesso’ à toa.

A segunda e última vaga no Campeonato Baiano de 2025 será definida neste domingo, 28, novamente no Jóia da Princesa. Fluminense de Feira e Porto voltam a se enfrentar após vitória por 2 a 1 da equipe do sul no jogo de ida, que só precisa de um empate para ficar com o acesso. O Touro do Sertão, por sua vez, tem que vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação. Em caso de vitória por um gol, a decisão vai para os pênaltis.