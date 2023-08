Colômbia estreia com vitória sobre a Coreia do Sul na Copa Feminina

Com grande atuação de sua jogadora revelação Linda Caicedo, a Colômbia estreou na Copa do Mundo feminina nesta terça-feira, 25, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Coreia do Sul, resultado que deixa as sul-americanas com grandes chances de avançar para a segunda fase.

A veterana Catalina Usme marcou aos 30 minutos de pênalti depois que uma série de chutes colombianos terminou com a zagueira coreana Shim Seoyeon interceptando a bola com a mão.

O segundo gol veio aos 38 minutos, após um avanço pela esquerda da jovem Linda Caicedo que concluiu a jogada com um chute de fora da área. A bola escapou das mãos da goleira asiática Yoon Younggeul e foi parar no fundo da rede.

Na estreia das duas seleções neste Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, o Sydney Football Stadium recebeu um grande número de torcedores colombianos com roupas coloridas que não pararam de torcer por sua seleção.

Mas, apesar desse apoio, foi só pouco antes de abrir o placar que as "Meninas Superpoderosas" da Colômbia começaram a controlar o jogo com chutes sucessivos de Usme, Mayra Ramírez e Jorelyn Carabali.

Mais cedo, no início do jogo, foram as coreanas que tiveram as melhores chances de gol, colocando a defesa colombiana em apuros.

Ainda no final do primeiro tempo, após os dois gols sofridos, a sul-coreana Yuri Choe deu um chute que a goleira colombiana Catalina Pérez conseguiu defender bem.

Mas as atenções estavam voltadas para Caicedo, grande destaque do futebol colombiano e que aos 18 anos assinou com o Real Madrid.

Seus rápidos avanços pela esquerda e a grande habilidade acabaram fazendo com que a defesa sul-coreana cometesse inúmeras faltas.

Aliás, a segunda etapa foi repleta de faltas devido à intensidade com que a posse de bola foi disputada, com as coreanas decididas a diminuir a vantagem das adversárias.

Porém, foram as colombianas que conseguiram manter o controle da partida e ainda tiveram as melhores chances de ampliar o placar.

Aos 78 minutos, entrou em campo a sul-coreana Casey Yu-Jin Phair, que aos 16 anos e 26 dias se tornou a jogadora mais jovem a disputar uma Copa do Mundo feminina, segundo o site da Fifa.

A jovem é filha de mãe sul-coreana e pai americano e cresceu nos Estados Unidos.