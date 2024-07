Colômbia goleia o Panamá e avança a semifinal da Copa América

COM AUTORIDADE

Seleção colombiana faz a festa em Glendale - Foto: Jamie Squire | AFP

A Colômbia está classificada para as semifinais da Copa América. Na noite deste sábado, 6, a equipe comandada por Nestor Lorenzo confirmou seu favoritismo e goleou o Panamá por 5 a 0. O jogo foi realizado no no State Farm Stadium, em Glendale, nos Estados Unidos.

Os primeiros três gols colombianos foram no primeiro tempo. Oportunista, Córdoba abriu o marcador e fez a festa da torcida. O meia James Rodriguez ampliou em cobrança de pênalti. O atacante Luiz Diaz recebeu lançamento e fez um golaço por cobertura.

Na etapa final, Richard Rios marcou o quarto em bom chute de fora de área. Nos acréscimos, o centroavante Miguel Borja cravou o quinto batendo pênalti.

Agora, a seleção da Colômbia aguarda o adversário nas semis, que virá do confronto entre Brasil e Uruguai, que será disputado no Allegiant Stadium, em Las Vegas, pelas quartas de final.