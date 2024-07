Colômbia vence Costa Rica e se garante nas quartas da Copa América

Com seis pontos em dois jogos, a Colômbia se juntou a Argentina e Venezuela como as únicas seleções já garantidas na próxima fase - Foto: Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Comandada por James Rodríguez e Luis Díaz, a Colômbia venceu a Costa Rica por 3 a 0 nesta sexta-feira (28), em Glendale (Arizona), pela segunda rodada do Grupo D da Copa América, o mesmo do Brasil, e se classificou para as quartas de final da Copa América.

Os colombianos ampliaram sua sequência de invencibilidade para 25 jogos com os gols de Díaz (31' de pênalti), Davinson Sánchez (59') e atacante Jhon Córdoba (62').

- Cai a retranca da Costa Rica -

Desde o pontapé inicial no State Farm Stadium, a Colômbia mostrou que queria mandar no jogo, mas sem encurralar o adversário em sua área, obrigando-o a sair e, portanto, abrindo espaços.

Com James e Díaz muito ativos na frente, os colombianos foram aos poucos se aproximando do gol de Patrick Sequeira, que viveu grande noite contra a seleção brasileira na estreia.

O goleiro costarriquenho, que tem a dura missão de substituir Keylor Navas, teve uma atuação de altos e baixos contra a Colômbia.

Primeiro, impediu James de marcar seu 28º gol pela seleção da Colômbia ao defender uma finalização (20') que saiu após jogada que começou em transição rápida com lançamento de Jefferson Lerma para Díaz.

Oito minutos depois, em uma saída desnecessária e atrapalhada, Sequeira derrubou Córdoba na área e a arbitragem marcou pênalti.

Luiz Díaz bateu forte no ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Sequeira.

- Vitória e classificação -

Embora tenha afirmado que ficaria satisfeito com um empate, o técnico da Costa Rica, Gustafo Alfaro, colocou mais um atacante no time titular, Warren Madrigal, para tentar incomodar a defesa colombiana, desfalcada do zagueiro John Lucumí, que se machucou na primeira rodada contra o Paraguai.

Mas a vantagem no placar facilitou a vida da Colômbia, sempre com James como protagonista: gerou perigo em dois lances de bola parada, que Davinson Sánchez não aproveitou (33' e 37').

Na terceira, desta vez em um escanteio cobrado por Jhon Arias, Sánchez não perdoou e mandou a bola para as redes de cabeça.

Pouco depois, James exibiu seu repertório ao fazer boa assistência para Córdoba bater cruzado de direita e marcar o terceiro para os colombianos.

Com a vitória que garantiria a classificação praticamente definida, o técnico Nestor Lorenzo decidiu dar descanso a seus craques e tirou James e Díaz, que saíram muito aplaudidos pela torcida, para as entraras de Yaser Asprilla (72') e Rafael Santos Borré (77').

A Costa Rica, por sua vez, permanece com o ponto conquistado no empate sem gols com o Brasil na primeira rodada.