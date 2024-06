Com 60 equipes, Intermunicipal 2024 é oficialmente lançado pela FBF

Troféu do Intermunicipal 2024 - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) lançou oficialmente, na manhã deste sábado, 15, a edição 2024 do Campeonato Baiano Intermunicipal. Neste ano, serão 60 equipes na disputa pelo título da maior competição não-profissional do Brasil, seis a mais do que na última temporada.



A premiação total do Intermunicipal 2024 será de R$ 180 mil, um acréscimo de R$ 30 mil em relação à edição anterior. As quatro seleções que alcançarem as semifinais serão recompensadas.



Desde 2022 que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, dá nome ao torneio. Nesta edição, as 60 equipes estarão divididas em 16 grupos, sendo 12 grupos com quatro seleções e quatro grupos com três seleções. Todos os jogos serão realizados às 15h de domingo.

Fórmula de disputa

A fórmula da competição também foi divulgada. Na primeira fase, as seleções jogarão entre si, em jogos de ida e volta, dentro dos respectivos grupos, classificando-se para a 2ª Fase as três primeiras colocadas de cada grupo com quatro seleções, e as duas primeiras colocadas de cada grupo com três seleções.

A segunda fase será disputada pelas 44 seleções que obtiverem classificação na 1ª Fase, distribuídas em 22 grupos de duas seleções, que jogarão entre si dentro dos respectivos grupos, no sistema de ida e volta. A terceira fase será disputada por 32 seleções, sendo 22 classificadas dos confrontos da segunda fase e 10 seleções que tiverem a melhor campanha no somatório da primeira e segunda, entre as 22 desclassificadas. Elas jogarão entre si dentro dos respectivos grupos, no sistema de ida e volta. A partir da fase de oitavas de final, jogos de ida e volta definem os classificados até a grande decisão.

A primeira rodada do Campeonato Baiano Intermunicipal está programada para iniciar no dia 21 de julho, com as equipes lutando pela classificação rumo à grande final, que será realizada no dia 24 de novembro. A competição é um importante evento do calendário esportivo baiano, pois serve como uma vitrine para talentos locais, incentivando o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Grupos do Intermunicipal 2024

Grupo 1: Jacobina, João Dourado e Miguel Calmon

Grupo 2: Ipirá, Santa Bárbara, Serra Preta e Serrinha

Grupo 3: Euclides da Cunha, Glória, Jeremoabo e Quijingue

Grupo 4: Barrocas, Crisópolis, Ribeira do Pombal e Tucano

Grupo 5: Conceição do Coité, Retirolândia, Santaluz e Valente

Grupo 6: Alagoinhas, Conceição de Feira, Feira de Santana e Pojuca

Grupo 7: Camaçari, Lauro de Freitas, São Sebastião do Passé e Simões Filho

Grupo 8: Cachoeira, Cruz das Almas, Santo Amaro e Saubara

Grupo 9: Castro Alves, Conceição do Almeida, Santo Antônio de Jesus e Valença

Grupo 10: Ibirapitanga, Ipiaú, Itiruçu e Jequié

Grupo 11: Ibicaraí, Itabuna, Itapetinga e Vítoria da Conquista

Grupo 12: Aurelino Leal, Coaraci, Ilhéus e Uruçuca

Grupo 13: Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Paratinga

Grupo 14: Brumado, Gunambi e Palmas de Monte Alto

Grupo 15: Itagimirim, Itaju do Colônia, Mascote e Potiraguá

Grupo 16: Eunápolis, Itamaraju e Prado