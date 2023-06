Com Ademir vetado, Bahia divulga relacionados para encarar o Cruzeiro

O Bahia divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Cruzeiro, programado para a noite deste sábado, 10, às 18h30, na Fonte Nova, com mais um desfalque. O atacante Ademir, com estiramento muscular, está fora do confronto válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Além de Ademir, o treinador não vai contar com Acevedo, suspenso, Biel, Jacaré, Marcos Victor, Raul Gustavo e Matheus Bahia, vetados pelo departamento médico. Quem também segue de fora é o lateral-esquerdo Chávez. O jogador chegou a participara do treinamento nesta semana, porém, não conseguiu reunir condições de fazer parte do grupo de 22 jogadores escolhidos para o duelo.

Por outro lado, o treinador Renato Paiva vai contar com os retornos do lateral direito André, após participar da Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira, e o atacante Everton, recuperado de lesão muscular.

Confira a relação:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Mateus Claus

Laterais: André, Cicinho e Ryan

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu e Vitor Hugo

Meio-campistas: Cauly, Daniel, Diego Rosa, Mugni, Patrick Verhon, Rezende e Thaciano

Atacantes: Arthur Sales, Everaldo, Everton, Kayky e Vinícius Mingotti