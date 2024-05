Com apoio da Prefeitura, jovem atleta surge como promessa da natação | A TARDE

Aos 14 anos, a jovem atleta Luisa Sugimoto já desponta como uma das maiores promessas da natação baiana. Apesar da pouca idade, sua trajetória é marcada por superação, além do apoio fundamental do programa Viva Esporte, lançado pela Prefeitura de Salvador. Iniciando na modalidade aos dois anos, após um incidente de quase afogamento, Luisa encontrou na água não apenas uma paixão, mas também um caminho para a vida.

O talento foi reconhecido pelo professor da escola onde estudava, que a encaminhou para um teste no Yacht Clube da Bahia, um dos parceiros da Prefeitura através do programa, onde pratica desde 2019. Desde então, Luisa vem representando bem as cores do estado nas competições, conquistando títulos como o Campeonato Brasileiro de Verão Piscina e o Torneio Norte-Nordeste de Clubes. Seu mais recente feito foi se classificar para o Mundial Júnior, que será realizado na Itália, e a Copa Pacífico, no Equador, segundo ela, graças ao apoio do Viva Esporte.

Ajuda financeira – "É o único patrocínio que estou tendo neste início de ano. O Viva Esporte nos estimula a participar das principais competições do país, então não ficamos só na Bahia, ele nos impulsiona a participar de outros campeonatos. Antes do patrocínio eu não conseguia participar de tantas competições em âmbito nacional por conta dos custos, que são bem altos, incluindo todos os materiais, além de passagens e hospedagens", listou a atleta.

"Eu não conseguiria participar de tantas competições sem esse apoio. Já com esse projeto, eu tenho conseguido", continuou a jovem promessa. Luisa costuma deixar todas as preocupações de lado quando está nadando. "Não costumo pensar em nada, é como se todos os problemas sumissem. Eu só me divirto, faço o que gosto me divertindo", completou.

Antes de acompanhar mais um treino da filha no Yacht Clube, na tarde da terça-feira, 7, Flávia Joaquim reconheceu o impacto positivo do programa. "Esse programa foi de extrema importância em nossas vidas. Temos muitas despesas para participarmos das competições. Neste mês, por exemplo, Luísa participará de quatro competições até o final de maio. Então são muitos gastos com as viagens, mas o programa tem nos ajudado bastante", relatou.

Viva Esporte – O programa, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), não apenas oferece apoio financeiro, mas também incentiva o desenvolvimento de jovens talentos como Luisa, moldando o futuro do esporte na Bahia e inspirando uma nova geração de atletas.

Além de fomentar o avanço das políticas públicas de esportes, o Viva Esporte oferece incentivos fiscais às empresas que investem na comunidade esportiva de Salvador, contribuindo não apenas para fortalecer sua imagem institucional, mas também para promover a responsabilidade social corporativa.

