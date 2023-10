Com atuação ruim, Brasil é derrotado para o Uruguai em Montevidéu | A TARDE

O técnico Fernando Diniz conheceu sua primeira derrota no comando da Seleção Brasileira. Com gols de Darwin Nuñez e Nicolas De La Cruz, o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 0, na noite da última terça-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil caiu na tabela, mas segue na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, na 3ª colocação, com sete pontos somados e com a marca de dois jogos sem vencer. Em novembro, o time canarinho terá dois jogos: Colômbia, no dia 16, em Barranquilla, e a Argentina, no Maracanã, no dia 21.

Brasil tomou um gol em cada tempo e vê Neymar lesionado

Após grande jogada pela esquerda, o atacante Darwin Nuñez sobe na pequena área e cabeceia sem chances para Ederson, no primeiro tempo.

Depois, preocupação para Fernando Diniz. Neymar se lesiona e sai de campo chorando no carro maca. De acordo com apuração da TV Globo, o camisa 10 está com suspeita de torção grave no joelho esquerdo. A possibilidade é de uma de lesão ligamentar na região.

Na etapa final, Nuñez briga na linha de fundo com a defesa brasileira e toca pra trás. Oportunista, De la Cruz finaliza sem chances para o goleiro brasileiro e define a vitória da Celeste olímpica.

Tabus quebrados

A Seleção Brasileira perdeu hoje uma série invicta de 37 jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A última derrota havia sido em 2015, ainda no comando do técnico Dunga, derrota por de 2 a 0 para o Chile, na 1ª rodada.

A última derrota do time verde e amarelo para Uruguai foi no ano 2000. O último revés por dois gols de diferença para a Celeste havia sido em 1983, portanto, há 40 anos.