Com ausência de VAR, CBF divulga arbitragem das quartas do Nordestão | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as equipes de arbitragem de três dos quatro jogos das quartas de final da Copa do Nordeste, que inicia nesta semana. Nesta segunda, apesar da promessa anterior, a competição não contará com árbitro de vídeo na primeira fase do mata-mata.

No atual momento, os jogos serão definidos em apenas um confronto, com a melhor campanha da fase de grupos como mandante. O Bahia, único representante do estado, jogará na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, 10, contra a equipe do Náutico, que ficou na 4ª colocação do grupo adversário.

Como na primeira fase, os jogos das quartas não contarão com VAR, diferente da promessa feita pela CBF. Desta forma, a tecnologia deve chegar apenas na semifinal, assim como nos últimos anos da competição.

Abrindo a rodada, CRB e Botafogo-PB, que jogam nesta terça-feira, 9, às 20h, terão Leonilson Fernandes Trigueiro Filho como o primeiro árbitro, já Lorival Cândido das Flores e George Ítalo Antas Nogueira serão os assistentes.

Sport e Ceará, que jogam no mesmo dia, às 21h30, serão comandados um trio da Paraíba, Afro Rocha de Carvalho Filho, como 1° árbitro, e Schumacher Marques Gomes e Luis Filipe Gonçalves Correa, como auxiliares.

Para o Bahia, Paulo José Souza Mourão, do Maranhão, será o árbitro principal, que será auxiliado por Ivanildo Gonçalves da Silva e Antônio Adriano de Oliveira, além de Ricardo Gustavo Gonçalves Batista, da Bahia, como 4ª árbitro.

Fechando a fase, Fortaleza e Altos jogam no próximo dia 20, ainda sem equipe de arbitragem definida.