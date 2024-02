Com Baiano, arbitragem brasileira estreia no torneio pré-olimpico | A TARDE

O Brasil tem três representantes na arbitragem do Torneio Pré-Olímpico de futebol. O baiano Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA) foi um dos assistentes no jogo entre Argentina e Paraguai. Ele esteve ao lado do árbitro Flávio de Souza (FIFA-SP) e do bandeirinha Nailton Sousa (FIFA-CE)

Vale salientar que a seleção dos árbitros é feita pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que organiza a competição. Foram convocados 11 árbitros e 22 assistentes para o Pré-Olímpico.

Baiano de Dias Davila, Luanderson Lima dos Santos tem 28 anos e foi formado no projeto social Divisão de Base de Árbitros de Futebol (DBAF), comandado por Rildo Góes, que é ex-árbitro.

Luanderson ingressou na FBF aos 15 anos, após ser observado por Ednaldo Rodrigues, que era presidente da entidade na época. Ele passou a integrar o quadro da FIFA desde 2022. Ele está na CBF há quase sete anos.