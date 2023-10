"Espetacular", diz árbitro baiano convidado para fazer jogo de CR7

A primeira divisão do futebol saudita, Roshn Saudi League, realizou alguns movimentos para internacionalização da liga e fortalecimento do campeonato ao redor do mundo. Além de contratar grandes estrelas do futebol, os organizadores fazem intercâmbio de árbitros para apitarem partidas da competição.

O baiano Luanderson Lima dos Santos, árbitro assistente de apenas 28 anos, recebeu essa oportunidade para trabalhar em um dos jogos mais esperados do campeonato saudita: a partida entre o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca, contra o Al-Ahli, de Roberto Firmino e Riyad Mahrez, que foi realizada na sexta-feira, 22.

Nascido na capital do estado, Luanderson relatou ao Portal A TARDE que a Conmebol recebeu o convite da Roshn Saudi League e indicou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que, por sua vez, escolheu o trio comandado por Anderson Daronco.

“Estar ao lado de amigos da profissão, que é o caso do Anderson Daronco, Rafael Alves e Daniel Bins, todos eles Fifa do estado do Rio Grande do Sul, e eu representando todo o Nordeste, e em especial meu estado que é a Bahia, é uma sensação espetacular”, revelou o árbitro assistente.

Luanderson ao lado de Anderson Daronco, Rafael Alves e Daniel Bins | Foto: Arquivo pessoal

“Ser escalado pela comissão de arbitragem da CBF e Conmebol, só ratifica o quanto o Nordeste tem qualidade na arbitragem. A sensação foi de dever cumprido e com a certeza de que estamos no caminho certo. A arbitragem brasileira está em um crescimento notório e estamos marchando a passos largos para a unificação dessa carreira belíssima que é árbitro de futebol”, completou o árbitro baiano.

Luanderson também contou ao Portal A TARDE quais são as principais preocupações do trio de arbitragem para uma partida com essas características. A preparação precisa ser mental, social, física e técnica.

“Quando recebemos a escala, já nos preparamos mentalmente para as possibilidades do jogo. Fisicamente, adaptamos nosso treino, com cuidado, ao clima e temperatura do local da partida. Também temos cuidado com a nossa imagem: comportamentos, locais indevidos. E por fim, a parte técnica apurada com os conceitos das regras, conceitos passados pela comissão de arbitragem da CBF, que vem diretamente da FIFA/CONMEBOL”, explicou o bandeirinha.

Luanderson com o uniforme da arbitragem para a partida da liga saudita | Foto: Arquivo pessoal

O projeto social Divisão de Base de Árbitros de Futebol (DBAF), que é comandado pelo professor Rildo Góes, foi lembrado por Luanderson como um dos pilares para que sua carreira como árbitro fosse alavancada.

“O curioso foi que em momento nenhum da minha história de vida eu imaginei que um dia estaria ao lado de amigos tão renomados na profissão, e ao lado dos maiores jogadores de todos os tempos: Cristiano Ronaldo. Claro que tinha um sonho de quem sabe chegar ao quadro da Federação Baiana de Futebol (FBF), CBF, CONMEBOL E FIFA. Passar cada etapa é a certeza de que valeu a pena, ainda mais eu que venho de um projeto social chamado DBAF, Divisão de Base de Árbitros de Futebol”, disse ao Portal A TARDE.

Criado por Rildo na década de 2000, a DBAF surgiu para preparar árbitros de futebol desde as categorias de base, assim como acontece com os jogadores de futebol. Rildo conta que Luanderson tinha dificuldades para estudar, mas que o projeto o motivou. Hoje, Luanderson é formado em Recursos Humanos e Teologia Básica e Média.

“Em 2007, 2008, eu conheci o Luanderson e comecei a trabalhar ele, conversei com os pais. Ele tinha dificuldades com os estudos, mas depois entrou na faculdade, fez o curso com carga horária da CBF, e em 2017 ingressou na CBF. A gente sempre monitorando, assessorando ele. Ele começou a fazer curso de inglês, espanhol e se manteve focado”, contou Rildo Góes ao Portal A TARDE.

Luanderson ao lado de Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino, momentos antes do início da partida | Foto: Reprodução | Bandsports

Por fim, Luanderson citou a base familiar e outros nomes importantes do futebol brasileiro como peças importantes para seu sucesso como árbitro assistente de futebol.

“Meu agradecimento vai primeiramente à Deus, minha mãe Ana, meu pai Luiz e meus irmãos Luana e Luan. Sem Deus e minha base eu não sei o que seria de mim. Agradeço ao presidente da CBF Ednaldo Rodrigues, que sempre acreditou no meu potencial, quando era então presidente da FBF, e ao presidente da FBF Ricardo Lima, que também de maneira direta acredita e apoia o crescimento da minha carreira. Agradeço também ao Wilson Seneme, presidente da CA-CBF, que tem feito um trabalho espetacular à frente da comissão nacional, e à minha comissão local na pessoa do presidente Jailson Macêdo Freitas e o vice-presidente Vidal Lopes”, concluiu Luanderson.

Após o trabalho na Arábia Saudita, Luanderson já precisa voltar para o Brasil, pois está escalado para auxiliar o catarinense Ramon Abatti Abel na partida do Brasileirão entre América-MG e Vasco. O jogo é válido pela 15ª rodada e está marcado para as 20h de segunda-feira, 25, no estádio Independência, em Belo Horizonte.