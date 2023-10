Com baianos na lista, Fernando Diniz anuncia convocados para a Seleção

O técnico interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou neste sábado, 23, a sua segunda lista de convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As partidas serão contra Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.

Baiano de Ibipitanga, o zagueiro Bremer ficou de fora da primeira convocação de Diniz, mas retorna à Seleção após fazer parte do grupo que disputou a última Copa do Mundo, no Catar, em 2022. Já o volante do Fluminense André, natural de Ibirataia, foi convocado pela segunda vez.

A principal surpresa foi a convocação do meia Gerson, do Flamengo. Além dele e do baiano André, o goleiro Lucas Perri (Botafogo), o zagueiro Nino (Fluminense) e o meia Raphael Veiga (Palmeiras) atuam no Brasil. Vinícius Júnior, do Real Madrid, que não foi chamado na primeira lista por lesão, voltou a ser convocado.

Confira a lista completa com todos os convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Lucas Perri (Botafogo)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Caio Henrique (Monaco)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiros:

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Gerson (Flamengo)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes:

Gabriel Jesus (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Al-Hilal)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)