Com campeões! Saiba qual será o primeiro confronto da NFL no Brasil | A TARDE

A cidade de São Paulo conheceu, nesta quarta-feira, 10, as equipes que farão o primeiro jogo da NFL no Brasil. Com dois campeões em campo, o Philadelphia Eagles, divulgado anteriormente, enfrentará o Green Bay Packers, quatro vezes campeão do Superbowl. A partida será no dia 6 de setembro, na Néo Química Arena, pela primeira rodada da temporada 24/25 da liga.

A informação foi divulgada pelo vice-presidente da NFL , Gerrit Meier, em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, que se tornará a primeira cidade da América do Sul a receber um jogo da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, exaltou o feito, dando ênfase à visibilidade global que a cidade receberá com o confronto. Além disso, destacou os empregos que serão gerados e o impacto econômico.

"O confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles é um momento extremamente emocionante para a cidade de São Paulo. Essas duas franquias certamente farão um jogo histórico, trazendo grande visibilidade global para nossa cidade e colaborando em nossos esforços de gerar empregos e impacto econômico", destacou o prefeito.

O Packers faz parte do seleto grupo de franquias que já venceram quatro vezes: 1966, 1967, 1996 e 2010. A equipe adversária, por sua vez, só tem apenas um título, em 2017, derrotando o New England Patriots na ocasião.

Além do Brasil, outros dois países receberão jogos da NFL, todos na Europa. Na Inglaterra terão dois jogos, especificamente em Londres, Chicago Bears e Minnesota Vikings jogam no Tottenham Hotspur Stadium, enquanto o Jacksonville Jaguars atuarão no estádio de Wembley. Na Alemanha, o Carolina Panthers vai para Munique no estádio do Bayern.