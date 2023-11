Com Cauly e Vitor Hugo, Bahia divulga relacionados para encarar o Flu | A TARDE

O Bahia divulgou os 24 convocador por Rogério Ceni para a partida diante do Fluminense nesta terça-feira, 31, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O professor tricolor contra com a volta do meia Cauly, que foi desfalque contra o Palmeiras, e com o zagueiro Vitor Hugo, que esteve de fora durante os últimos três jogos.

Em partida valida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor baiano busca se afastar do z4, estando atualmente na 15° colocação, com 34 pontos, enquanto o tricolor carioca é o 8º, com 45 pontos, e deseja garantir de forma direta a vaga para a libertadores.

Apesar dos bons retornos, o Bahia ainda sofrerá com o desfalque do atacante Rafael Ratão, que sentiu um incômodo muscular na coxa, e não somente. O volante Acevedo, que foi expulso durante o confronto contra o Palmeiras, e o zagueiro Raul Gustavo, que sofreu um estiramento muscular na posterior da coxa direita, também estão de fora.

O zagueiro David Duarte, por questões contratuais, também será desfalque.