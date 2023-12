Com clássico! Final da Copinha feminina terá Flamengo contra Botafogo | A TARDE

Com direito a clássico estadual, a primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior feminino, a Copinha, tem os seus finalistas. Após grandes resultados nas semifinais, Flamengo e Botafogo se enfrentarão, em busca do título inédito nas suas prateleiras, neste domingo, 17, às 10h30, no Estádio do Canindé.

Na quarta-feira, 13, o Glorioso enfrentou o Internacional, saindo com a classificação após uma partida emocionante, que só foi decidida nos pênaltis. Quem abriu o placar foi a equipe colorada, ainda no primeiro tempo, com Priscila. Na segunda etapa, aproveitando o bom momento no jogo, o Botafogo empatou com Duda Basílio, forçando as penalidades. Neste critério, as cariocas levaram a melhor, garantindo a vaga na final após converterem cinco cobranças, enquanto as 'gurias' só marcaram quatro.

Equipe feminina do Flamengo garante vaga à final da Copinha | Foto: João Loureiro/Ag. Paulistão

A segunda semifinal da primeira edição da Copinha feminina aconteceu nesta quinta-feira, 14, com o confronto entre Flamengo e São Paulo. Novamente a vaga à final foi decidida nos pênaltis, desta vez, em um jogo recheado de gols, com um empate em 3x3.

A equipe carioca abriu o placar no início do primeiro tempo, mas não manteve a vantagem por muito tempo, já que a equipe paulista logo empatou. Na segunda etapa, o Flamengo marcou novamente, colocando um pézinho na final, o que elas não esperavam, era que Ana Júlia mandaria um belo chute cruzado, balançando as redes a favor das tricolores e deixando tudo igual.

Na reta final, quando os dois clubes foram para o 'tudo ou nada', as rubro-negras, insatisfeitas com o placar, recuperaram a vantagem com Núbia, aos 33 minutos do segundo tempo. Porém, quando tudo já estava decidido, Milena, aos 48 minutos, marcou um belo gol que forçou as cobranças de pênaltis.

Apesar do equilíbrio no tempo regulamentar, o Flamengo disparou nas penalidades, vencendo por 4x1. A goleira da equipe rubro-negra Cruz foi o destaque, pegando duas cobranças e garantindo a vaga à final.