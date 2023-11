Com cultura e esporte, Salvador sedia o Festival Pura Vida | A TARDE

A praia de Stella Maris será o palco principal do Festival Pura Vida, que terá uma programação variada de modalidades esportivas e cultura. O evento será realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Algumas das atrações musicais são Pedro Pondé, Cacá Magalhães e Fragmentos de Samba, dentr outras.

Além dos shows musicais, o público poderá acompanhar uma competição de altinha e futevôlei. Além disso, os apaixonados por Surf terão suas atenções voltadas a penúltima etapa da Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf. Os interessados em participar

A 5ª etapa do Shell Dream Tour Salvador, a divisão de elite do Surf nacional, promete muita emoção na disputa do ranking dos campeões nacionais. Vale salientar que somente os 40 primeiros atletas do ranking masculino e 16 do feminino terão a vaga garantida ao final das disputas para a temporada de 2024.

Programação musical:

Barraca do Lôro



Sexta (gratuito) - 17/11 - Corona Sunset

17:00 às 19:30 - Kioma

19:30 às 22:00 - Ian Fraguas



Sábado - 18/11

17:00 às 18:30 - Niti

18:30 às 20:00 - Cacá Magalhães

20:00 às 20:30 - Libre Ana

20:30 às 22:00 - Fragmentos de Samba

22:00 às 22:30 - Libre Ana

22:30 às 00:00 - Pedro Pondé



Domingo (gratuito) - 19/11 - Corona Sunset

14:00 às 16:30 - Pureza

16:30 às 19:00 - Secretinho