Com direito a seis gols em jogo movimentado, Brasil empata com Espanha | A TARDE

Em um jogo marcado por pênaltis duvidosos e muitos gols, a seleção brasileira empatou por 3 a 3 com a Espanha, em amistoso internacional realizado nesta terça-feira, 26, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. A partida marcou a luta contra o racismo no futebol.

Os espanhóis abriram o placar em um pênalti inexistente, cavado por Yamal. O volante Rodri cobrou no meio do gol e foi às redes. Os donos da casa ampliaram na sequência, num golaço do meia Dani Olmo. Ainda na primeira etapa, o goleiro Unai Simón tocou errado no campo de defesa. Rodrygo aproveitou, tocou por cobertura e marcou um golaço.

No segundo tempo, mais três gols no jogo. Após cobrança de escanteio, a bola é desviada para trás e o oportunista Endrick fica com a sobra e finaliza de canhota para empatar a partida. A Espanha ampliou em mais um pênalti duvidoso marcado pela arbitragem. Rodri com perfeição fez o terceiro.

No fim do jogo, pênalti para o Brasil em cima de Galeno. Com precisão, Lucas Paquetá cobra bem, empata a dá números finais a partida.